Vallendar

Gemeinsam Fahrrad fahren und damit Gutes tun, das ist das Ziel des Förderklubs „Radteam Nestwärme“. Trotz Corona-Pandemie veranstaltet der Verein in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Indoor-Cycling-Veranstaltung für den guten Zweck. Am 4. Juli werden Sportler aus ganz Deutschland in der Vallendarer Stadthalle erwartet.