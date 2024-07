Plus Koblenz Akrobatik und Spaß auf der Festung Ehrenbreitstein: Gaukler lassen sich vom Regen nicht die Laune vermiesen Von Wolfgang Lucke i Das Zirkuskollektiv „Never Change A Running Circus” Foto: Wolfgang Lucke Eine Festung voller Gaukler macht auch im Regen Spaß. Das erlebten das Publikum genauso wie die Künstler des 33. Internationalen Gaukler- und Kleinkunstfestival auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Der viel zitierte Petrus hatte vor allem am Samstag kein Einsehen und schickte Dauerregen ins Land. Den Spaß ließen sich die Gaukler aber nicht nehmen. Lesezeit: 3 Minuten

„Was die in Paris können, können wir in Koblenz schon lange”, trotzte etwa Comedian Roberto Capitoni den Wetterkapriolen und verwies damit auf das miese Wetter bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Den Startschuss fürs Gauklerwochenende in Koblenz stellte die Varieté-Gala am Freitagabend dar. Mit 150 Acts ging es in den ...