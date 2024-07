AfD Koblenz: Joachim Paul bleibt Fraktionschef

In einer konstituierenden Sitzung haben die Stadtratsmitglieder der Koblenzer AfD eine Fraktionsspitze gewählt, die Vertretung in Ausschüssen und Gremien bestimmt und Aufgaben verteilt, wie die Partei mitteilt. Die AfD-Fraktion besteht aus den folgenden sechs Mitgliedern: Joachim Paul, Fabian Geissler, Isabel Michel, Isabelle Cofflet, Fabian Becker und Alexander Lust.

Anzeige

Die AfD hatte bei der Kommunalwahl mit 10,6 Prozent in Koblenz ihr Ergebnis verbessert und zwei Sitze hinzugewonnen. Paul wurde zum Fraktionschef wiedergewählt, Geissler zu seinem Stellvertreter. Paul kündigt in der Pressemeldung an: „Unsere Ratsfraktion möchte sich noch stärker als bislang einbringen, auf folgenden Handlungsfeldern wollen wir unsere Position besonders stark zur Geltung bringen: Verwaltung, Verkehrspolitik und Einwanderung. Der Bürger, der uns gewählt hat, kann sich darauf verlassen, dass unsere Fraktion auch künftig eine robuste und noch stärker wahrnehmbare Alternative zur Altparteienpolitik sein wird.“ red