Ärzte streiken in kommunalen Kliniken: Operationen an GKM-Standorten verschoben

Ein bundesweiter Warnstreik unter Ärzten hat sich am Montag auch auf den Betrieb in den Standorten des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) ausgewirkt.

Anzeige

Wie die Pressestelle auf RZ-Nachfrage am Montag mitteilte, mussten geplante Operationen in den Krankenhäusern unter anderem in Koblenz und Mayen verschoben werden. „Die Notfallversorgung war und ist aber gesichert“, hieß es darüber hinaus.

Der Marburger Bund hatte bundesweit Ärzte zum Streik aufgerufen. Die Ärztegewerkschaft befindet sich in Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden (VKA) und fordert etwa eine lineare Erhöhung der Gehälter um 8,5 Prozent bezogen auf ein Jahr. An der zentralen Kundgebung in Frankfurt nahmen am Montag rund 3000 Menschen teil. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Marburger Bund und VKA findet diesen Dienstag und Mittwoch (17. und 18. September) in Berlin statt.