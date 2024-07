Plus Koblenz Ärzte gründen Netzwerk: Auch die Stadt Koblenz ist auf „Ziel 55“ i Bürgermeisterin Ulrike Mohrs spricht bei der Auftaktveranstaltung „Koblenz auf Ziel 55“ und betont die Wichtigkeit des Themas. Foto: DGFF/Johanna Peter Kampf dem „schlechten“ Cholesterin: Nun beteiligt sich auch die Stadt Koblenz an der Kampagne „Auf Ziel 55“. mehr als 70 Ärzte haben nun hier ein Netzwerk gegründet. Lesezeit: 1 Minute

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für mehr als ein Drittel aller Todesfälle verantwortlich, und die Sterblichkeit an diesen Erkrankungen ist höher als an Krebs. Sie stehen mit Risikofaktoren wie Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Zuckerkrankheit (Diabetes) in enger Verbindung und entwickeln sich im Laufe von Jahren, auch beeinflusst durch einen ungesunden Lebensstil, heißt es ...