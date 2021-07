Ärger wegen Ausfällen bei Internet, Telefon und TV rund um Koblenz: Bei Verbraucherschutz ist Vodafone Dauerthema

Die Probleme, die Vodafone-Kunden mit ihrem Anbieter haben, beschäftigen auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Auf Anfrage, wie es dort mit dem Zulauf aussieht, teilt Michael Gundall vom Fachbereich Digitales und Verbraucherrecht mit: „Das Thema Kabelstörung in Koblenz ist bei uns seit Dezember fast ein Dauerbrenner.“ Wer es nicht weiß: Die Verbraucherzentralen im Land helfen Menschen, wenn sie einen Rat zu Themen oder bei Problemen benötigen, wo sie als Verbraucher auftreten: etwa beim Einkaufen, bei Dienstleistungen, Versicherungen, Verträgen und so etwas. Unsere Zeitung hat Michael Gundall Fragen zu den Problemen mit Vodafone geschickt, die er per E-Mail beantwortet hat.