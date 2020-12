Lay

Der Mensch orientiert sich an Gewohnheiten. Deutlich kann man dies nicht zuletzt an Sitzordnungen sehen, von der Schule über die Kirche bis hin zum Essenstisch in der Familie. Das Auto, gern als Symbol der Flexibilität gepriesen, macht da keine Ausnahme. Wenn es die Umstände zulassen, stellt man es immer wieder am gleichen Platz ab. Umso verwunderter war in Lay Ursula Peters, als der Wagen ihrer Tochter in der Untermarkstraße an einem Samstagnachmittag abgeschleppt wurde.