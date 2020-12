Vallendar

Das neue Semester begann an der WHU in Vallendar mit allerhand Ärger: Nach nächtelangen Kennenlernfeiern in der enggassigen Innenstadt lagen die Nerven bei den Anwohnern blank, daher starteten sie eine Petition, die schließlich in der Verbandsgemeinderatssitzung übergeben wurde. Thema: Alkoholverbot in der Innenstadt.