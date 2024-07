Plus Neuendorf Ärger in Koblenz-Neuendorf: Sandhaufen mitten auf Straße gekippt, Fußgängerweg blockiert Von Katrin Steinert i Ein Sandhaufen in der Horchstraße, einer Durchgangstraße von Neuendorf, sorgte seit Dienstag für Ärger. Ein Notgehweg für Fußgänger war während der Bauarbeiten frei gehalten worden, aber nun blockiert. Foto: Katrin Steinert Ein Sandhaufen blockiert im Koblenzer Stadtteil Neuendorf die Durchgangsstraße. Ein Problem vor allem für Ältere mit Rollator oder Familien mit Kinderwagen. Lesezeit: 2 Minuten

In Neuendorf passieren mehrere Aufsehen erregende Dinge parallel: Ein Koblenzer Besitzer verschiedener maroder Häuser in Koblenz kauft im Stadtteil mehr und mehr Bruchbuden auf und vermietet diese an finanziell Schwache. Auch der Schandfleck, das Areal des Hefje, gehört ihm. Zuletzt sorgte ein mutmaßlicher Drogenautomat in Grundschulnähe für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen – ...