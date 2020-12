Koblenz

Rund 190 Autostellplätze gibt es derzeit in der Trierer und Mayener Straße in Metternich. Noch, muss man hinzufügen. Den Straßen steht ein großer Umbau bevor (wir berichteten). Im April soll die stark befahrene Pendlerroute auf beiden Seiten Radschutzstreifen erhalten. 70 der 190 Parkplätze würden (wieder) wegfallen. In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses wurde daher diskutiert, ob die Radrouten nicht besser direkt an die Mosel verlegt werden.