Koblenz

Ältere Frau in Koblenzer Vorstadt angefahren – Polizei sucht Zeugen

Zu einer Unfallflucht in der Südlichen Vorstadt sucht die Polizei Zeugen. Eine ältere Frau mit Rollator ist bereits am Mittwoch, 29. November, gegen 15.15. Uhr vor dem Edeka-Markt in der Hohenzollernstraße von einem Transporter angefahren worden.