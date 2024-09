ADFC-Fahrradklima-Test: Wie sicher ist Radfahren in Koblenz?

Plus Koblenz Koblenz & Region

Parkhaus für Fahrräder am Hauptbahnhof Koblenz: Stadt erweitert Angebot

Im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof in der Rhein-Mosel-Stadt Koblenz haben Radfahrende seit März 2023 die Möglichkeit, ihre Fahrräder am Bahnhof sicher und witterungsgeschützt in einem abgeschlossenen und videoüberwachten Raum zu parken.