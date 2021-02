Koblenz

Vier Schülerinnen der Joseph-Mendelssohn-Grundschule in Koblenz-Horchheim haben sich seit September mit drei studentischen Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekts der Universität in Koblenz auf ihre Teilnahme an einem besonderen Wettkampf vorbereitet. Es gibt Außergewöhnliches zu gewinnen: Die Teams, die ins Finale kommen, werden in einem Camp mit den deutschen Astronautinnen Insa Thiele-Eich und Suzanna Randall an eigenen Experimenten tüfteln und weiterforschen.