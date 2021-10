Wer in den kommenden Nächten vermehrt Schreie am Lucasweiher in Mülheim-Kärlich hört, muss nicht gleich die Polizei alarmieren. Höchstwahrscheinlich kommen sie von den dortigen Filmdreharbeiten. Denn das Theater Koblenz bereitet hier derzeit eine Filmsequenz für die Opernproduktion „Dead Man Walking“ vor.