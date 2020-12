Koblenz

Hochwasser kündigt sich meist mit Vorlauf an, doch das Überlaufen über die Schutzwand passiert kurzfristiger. Auch Großbrände, gefährliche Giftgasaustritte, Explosionen, eine Bombenentschärfung und plötzlicher Starkregen melden sich selten vorher an. Die Koblenzer müssen in diesen Situationen schnell gewarnt und angeleitet werden, was sie tun sollen. Ins Haus gehen, Fenster schließen, Radio einschalten oder ähnliches.