Resul Ismajli steht am Mikrofon und rappt: „Habt ihr Vertraun gefasst, ist auf euch immer Verlass.“ Thomas Breitbach und Marvin Gerhardt konzentrieren sich auf ihre Aufnahmeinstrumente und bewegen sich rhythmisch zu Kopfnickerbeats. Diese Szene zeigte sich zu Beginn des Monats in der Hans-Zulliger-Schule in Koblenz-Lützel.