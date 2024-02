Acht Personen wurden leicht verletzt: Jugendliche versprühen Reizstoff in Bus in Koblenz

In der Linie 6 der Koblenzer Verkehrsbetriebe kam es am Samstag zu einem Einsatz von Reizstoff. Zwei Jugendliche verletzten dabei acht Personen leicht und flüchteten anschließend.

Zwei Jugendliche, die laut Zeugen vermutlich alkoholisiert waren, haben am Samstagnachmittag laut Polizei Reizstoff in einem Bus der Linie 6 der Koblenzer Verkehrsbetriebe versprüht. Der Vorfall habe sich in der Emser Straße in Koblenz abgespielt. Dabei seien laut Polizeiinspektion Lahnstein acht Personen leicht verletzt worden.

Die Täter seien anschließend von der Haltestelle Seizstraße geflüchtet. Sie seien zwischen 16 und 18 Jahre alt und mit schwarzen Hosen bekleidet gewesen sein. Einer der beiden habe einen blauen Pullover getragen.