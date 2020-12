Koblenz

Wollte man die Bedeutung des Lockdown für das Koblenzer Jugendtheater in Bildern ausdrücken, zeigten diese wohl den Motorschaden eines Sportwagens wenige Meter vor der Ziellinie oder ein Stofftier im Greifautomaten, das auf die Kante des Ausgabeschachts und von dort zurück auf seine Artgenossen fällt: Am 13. März ordnete die Landesregierung infolge der Corona-Pandemie die vorübergehende Stilllegung des Kulturbetriebs an, nur einen Tag später waren im Jugendtheater die Endproben für das Musical „Fame“ angesetzt, dessen Premiere am 20. März steigen sollte – doch beides entfiel.