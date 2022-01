Die Arbeiten an einer Linksabbiegespur in der Trierer Straße haben vor einigen Tagen begonnen. Hier sollen Kaufwillige, die aus Richtung Metternicher Oberdorf und Rübenach kommen, in naher Zukunft das dm- und Aldigelände geordnet und sicher ansteuern können. Dies war bislang nicht möglich, das Gelände ist nur aus der anderen Richtung ansteuerbar.