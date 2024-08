Plus Koblenz

Absperrung für Fußgänger und Radfahrer: Kaisertreppe am Koblenzer Bahnhof wird saniert

i Der Weg am Bahndamm in Koblenz ist gesperrt, weil die Außentreppe zu Gleis 1 saniert wird. Foto: Doris Schneider

Der Rad- und Fußweg direkt am Bahndamm in Koblenz, von kurz hinter der Rizzastraße bis fast zum Hauptbahnhof, ist im Moment gesperrt. Der Grund: Die Bahn saniert die Kaisertreppe „und benötigt hierfür eine Baustelleneinrichtung im nördlichen Bereich des Bahnhofs“, so eine Bahnsprecherin.