Kobern-Gondorf

Schulen haben es in diesem Jahr nicht leicht, um neue Schüler zu werben – so auch die Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Untermosel in Kobern-Gondorf. Normalerweise fährt der FOS-Koordinator Carsten Delkurt an unterschiedliche Schulen der Region, um die Schule zu präsentieren. Das ist – ebenso wie ein Tag der offenen Tür – in diesem Schuljahr aber nicht möglich. Doch als die Schüler der Abschlussklasse davon hörten, überlegten sie sich etwas ganz Besonderes.