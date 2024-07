Abschlussfeier der Hochschule Koblenz: 110 Absolventen ausgezeichnet

Anzeige

Bei der Absolvierendenfeier der kindheitswissenschaftlichen Studiengänge waren 110 Absolventen der Hochschule Koblenz anwesend, welche das Bachelorstudium „Bildung und Erziehung (dual)“, „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt Frühe Kindheit“, „Pädagogik der Frühen Kindheit“ oder das Masterstudium „Kindheits- und Sozialwissenschaften“ erfolgreich absolviert hatten. Die frisch gebackenen Akademiker nahmen in Begleitung ihrer Familien und in Anwesenheit einiger Lehrender an der Feier im Kaisersaal im Kurfürstlichen Schloss Koblenz teil.

Ralf Haderlein, Vizepräsident der Hochschule Koblenz, moderierte die Veranstaltung. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, gratulierte den Absolventen zum Meilenstein auf dem beruflichen Werdegang und lobte die Anpassungsfähigkeit der Absolvierenden, die ihr Studium berufsbegleitend oder dual absolviert haben. Er bat die Absolventen, ihr Interesse am Lernen zu behalten

Paul Krappmann, Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften, hob hervor, dass es weit mehr als nur akademische Fähigkeiten erfordere, ein berufsbegleitendes Studium zu absolvieren. Die Fähigkeit, Zeit effizient zu managen, sei entscheidend. Die Absolventen mussten Prioritäten setzen, Deadlines einhalten und lange Arbeits- und Studienstunden in Kauf nehmen. Ihre Hartnäckigkeit, Selbstdisziplin und Eigenmotivation habe sie befähigt, trotz hoher Belastung immer wieder neue Energie zu mobilisieren und ihre Ziele konsequent zu verfolgen.

Die besten Absolventen wurden unter Nennung des Titels ihrer Abschlussarbeiten mit einem kleinen Präsent und einer Ehrenurkunde beglückwünscht.