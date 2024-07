Plus Vallendar

Abschluss an der Schönstätter Marienschule: 50 Schülerinnen verabschiedet

i Zum Abschlussfoto traten die Schülerinnen in festlicher Garderobe zusammen. Foto: Daniel Bleyenberg

Der Abschlussgottesdienst der Realschule Plus in Vallendar fand in der Pallottikirche, geleitet von Pfarrer Gerd Götz und Pfarrer Stephan Müller, stand unter dem Thema „Unsere Schifffahrt auf den Wellen Gottes“ und knüpfte damit an das Motto „AK-Tanic“ an. Besonders der Text über einen kleinen Leuchtturm machte deutlich, dass jede einzelne eine wichtige Aufgabe im Leben hat, egal wie unbedeutend diese auf den ersten Blick erscheinen mag.