Abschied von Jacqueline Diffring

Koblenz

In der Rückschau wird das Jahr 2020 stets untrennbar mit der Corona-Krise verbunden bleiben. Doch ungeachtet der Pandemie nahm das Leben auch in den zurückliegenden Monaten seinen Lauf – mit all seinen positiven, aber auch negativen Begleiterscheinungen. So auch am 28. September, als die Nachricht vom Tod Jacqueline Diffrings in Koblenz große Trauer auslöste. Mit der Künstlerin starb eine der bedeutendsten Töchter der Stadt im Alter von 100 Jahren. Dabei galt Diffrings Verhältnis zu ihrer Geburtsstadt ebenso wie zu Deutschland aufgrund der antisemitischen Erfahrungen in ihrer Jugend stets als gespalten.