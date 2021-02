82.000 Koblenzer dürfen abstimmen, wenn in Rheinland-Pfalz am Sonntag, 14. März, ein neuer Landtag gewählt wird. Die Wahlbenachrichtigungen haben die Menschen in den Wahlkreisen 9 (Koblenz) und 8 (Koblenz/Lahnstein) bereits erhalten. Wegen Corona rechnen sie auch in Koblenz mit einem deutlich erhöhten Briefwahlaufkommen, sagt Dirk Urmersbach, in der Stadtverwaltung Abteilungsleiter für Verkehr und Wahlen. Was Wähler rund um die (Brief)Wahl wissen sollten: