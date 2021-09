Wie es ist, am Wahlabend zu zittern, die eigene Partei verlieren oder gewinnen zu sehen, das haben die Landtagsabgeordneten aus unserer Region sicher noch gut in Erinnerung, immerhin ist die Wahl erst ein halbes Jahr her. Wie bewerten sie am Tag nach der Bundestagswahl die Ergebnisse, wie könnte eine Koalition aussehen? Die RZ fragte nach. Joachim Paul (AfD) war bereits in der Ausgabe von Montag zu Wort gekommen.