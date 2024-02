Koblenz

Abfahrtsast der B42: Arbeiten an der Südbrücke stehen an

Der Abfahrtsast von der B 42 in Horchheim, der den Verkehr aus Richtung Lahnstein unter der B 42 über die Südbrücke in Richtung B 9 und B 327 auf die linke Rheinseite führt, wird ab Montag, 26. Februar, voll gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an dem über die Abfahrt führenden Brückenbauwerk der B 42.