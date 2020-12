Koblenz

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“, heißt es im Matthäus-Evangelium. Wegen des Coronavirus war es Christen bis Anfang Mai allerdings nicht möglich, sich gemäß der Worte Jesu zum Gottesdienst gemeinsam in der Kirche zu versammeln. Dies hat sich nun geändert: Unter Einschränkungen darf jetzt ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert werden. In Koblenz wird es am Sonntag fünf katholische und zwei evangelische Gottesdienste geben.