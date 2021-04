Ab Donnerstag: Wieder Präsenzunterricht an Koblenzer Schulen – Kitas dann im Regelbetrieb

An den Koblenzer Schulen wird ab Donnerstag, 29. April, wieder Präsenzunterricht durchgeführt, dies teilte Oberbürgermeister David Langner nach einer Entscheidung des Stadtvorstandes und Abstimmung mit der Schulaufsicht bei der ADD am Montagnachmittag mit.

In der vergangenen Woche hatte sich die Stadtverwaltung wegen der hohen Inzidenzwerte entschieden, in Absprache mit Gesundheitsamt und Schulaufsicht, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den Präsenzunterricht ab 23. April einzustellen. Die Werte sind seitdem leicht gefallen und die zwischenzeitlich in Kraft getretene Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes, die sogenannte Bundesnotbremse, sieht einen neuen Schwellenwert für Schulschließungen vor, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Koblenz. Für die Kindertagesbetreuung gilt analog, dass der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ebenfalls am Donnertag, 29. April, wieder aufgenommen wird.