Vielerorts gibt es Probleme, freiwerdende Landarztstellen zu besetzen. In Oberfell dagegen müssen sich Patienten keine Sorgen machen. Am 1. Januar 2024 übernimmt Dr. med. Albrecht Reinicke die örtliche Hausarzt-Praxis. Vorgänger Ralph Timmermanns setzt sich am Ende des Jahres zur Ruhe.