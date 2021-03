An der Hochschule Koblenz hat das Sommersemester 2021 begonnen – auch diesmal nicht mit einer traditionellen Erstsemesterbegrüßung im überfüllten Hörsaal. Stattdessen hat die Hochschule Koblenz ihre 896 neuen Studierenden, die sich zum Sommersemester 2021 an den drei Standorten eingeschrieben haben, in einem als Talkshow gestalteten Livestream und mittels einer virtuellen Infomesse begrüßt.