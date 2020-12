Koblenz

Schlaflose Nächte treiben eine Bewohnerin eines Mietshauses in der Manderscheider Straße 3a in den Wahnsinn. Seit 40 Jahren wohnt die Seniorin in der Mietswohnung. Bisher gab es nur selten Probleme. Doch seit mehreren Wochen hört sie nachts laute Geräusche, die sie aus dem Schlaf reißen oder gar nicht mehr erst schlafen lassen.