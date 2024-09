Plus Niederfell 75 Jahre Niederfeller Sportverein gefeiert: VfR Niederfell bietet viele inklusive Sportarten an Von Erwin Siebenborn i Der mit beeinträchtigten und nicht-beeinträchtigten Kindern ausgestattete Projektchor „Niederfeller Stimmungsaufheller“ sorgte beim Festabend zum 75-jährigen Bestehen des VfR Niederfell für Stimmung. Foto: Erwin Siebenborn Der VfR Niederfell feierte sein 75-jähriges Bestehen. Die Geburtsstunde des „Vereins für Rasensport“ schlug 1949. Nach dem überstandenem Zweiten Weltkrieg wollten die Menschen ohne Zwänge Sport treiben, sich körperlich ertüchtigen, soziale Kontakte knüpfen und sich für eine bessere Zukunft engagieren. Diese Werte gelten auch heute noch. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits in den 1930er-Jahren wurde in Niederfell unter dem Namen DJK Fußball gespielt. Der Krieg beendete das Kicken rigoros. Erst im September 1949 gründete sich im Moseldorf ein Sportverein. Um an die Fußballbegeisterung vor dem Krieg anzuknüpfen, erfolgte 1951 der erste Spatenstich für einen eigenen Sportplatz. Nach dessen Fertigstellung ließen ...