Karthause

Es ist der Charme der 70er-Jahre, der das Einkaufszentrum auf der Karthause prägt. Dabei gibt es hier am Berliner Ring eigentlich alles, was man so braucht – vom Lottoladen über Bäckerei und Metzger bis hin zum Supermarkt. Sitzen kann man hier auch auf einigen Bänken und unter Bäumen. Und doch ist der Platz, der in weiten Teilen von Hochbeeten in zwei Hälften geteilt wird, alles andere als ein schöner Ort der Begegnung. Dies soll sich nun ändern – auch wenn es noch eine Weile dauern wird.