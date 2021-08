7000-Quadratmeter-Anbau: Canyon erweitert großflächig in Rübenach

Der weltbekannte Koblenzer Radhersteller Canyon hat kürzlich eine Niederlassung in Bannberscheid eingerichtet – die erste außerhalb von Koblenz überhaupt. Deutet sich mit der Filiale im Westerwald ein Strategiewechsel an? Zieht es Canyon künftig verstärkt in die Fläche, womöglich gar verstärkt weg aus Koblenz? Weder noch, sagt Julian Öncü, Market Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Canyon, auf RZ-Anfrage. So soll die Produktionsstätte am Autobahnkreuz in Rübenach demnächst deutlich vergrößert werden.