Plus Koblenz

600 Unternehmen entsenden Teams: 15 000 Teilnehmer für Firmenlauf in Koblenz erwartet

i Der Firmenlauf ist seit vielen Jahren in der Region fest etabliert. Er findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt (früher hieß er Münz-Firmenlauf). Die Starterteams kommen aus Koblenz und der Region. Foto: Sascha Ditscher/ (Archiv)

In wenigen Monaten gehen wieder Tausende Läufer in Koblenz an den Start: Der Veranstalter rechnet in diesem Jahr mit 15.000 Teilnehmern zum runden Geburtstag. Seit 20 Jahren gibt es den B2Run-Firmenlauf (ehemals Münz-Firmenlauf).