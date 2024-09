Plus Niederwerth

550-jähriges Bestehen der Kirche auf Niederwerth: Die bewegte Geschichte von St. Georg

Von Winfried Scholz

i Außenansicht der Kirche St. Georg auf Niederwerth Foto: Winfried Scholz

Auf den Tag genau wird an diesem Sonntag, dem 8. September, das 550-jährige Jubiläum der Niederwerther Kirche St. Georg gefeiert. Ein Blick zurück in die bewegte Geschichte des Gotteshauses und auf die Kunstschätze in ihrem Inneren.