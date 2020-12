Koblenz

„Koblenz freut sich auf 20.000 neue Schängel“: Mit diesem Titel würdigte unsere Zeitung am zweiten Novemberwochenende 1970 den bislang größten Eingemeindungsschub für die einstige Landeshauptstadt, der sogar die Dimensionen von 1937 deutlich übertraf. Ob sich wirklich alle über den wohl bedeutendsten Schritt in der jüngeren lokalen Geschichte freuten, sei dahingestellt. Fest steht jedoch, dass am Ende rationale Gründe den Ausschlag für die Erweiterung gaben. Und es ging – wie so oft – um Geld.