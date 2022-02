Es war Mord, eiskalter Mord – und der Mörder verhöhnte sein Opfer auch noch: Am Dienstag vor 50 Jahren hat Dieter Freese die Sparkasse in Winningen überfallen. Er stürmte die Filiale in der Fährstraße 1 – und erschoss den 61-jährigen Leiter Friedrich Bauersfeld. Später behauptete der Raubmörder im westfälischen Dialekt und mit unerträglicher emotionaler Kälte: „Wenn einer erschossen wird, ist er selbst daran schuld, woll!“