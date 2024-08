45.000 Euro für Schulbauprojekt in Ruanda: VR Bank spendet an „Fly & Help“

Die VR Bank RheinAhrEifel hat 45.000 Euro an die „Fly & Help“ Stiftung von Reiner Meutsch gespendet. Das Geld werde in ein Schulbauprojekt in Ruanda investiert, um etwa neue Klassenräume oder Wasserzisternen zu finanzieren.

Die VR Bank hat eine Spende in Höhe von 45.000 Euro an die Stiftung von „Fly & Help“ überreicht. Mit dieser Förderung wird ein umfassendes Schulbauprojekt in Ruanda, dem Partnerland von Rheinland-Pfalz, unterstützt“, heißt es im Pressetext. Reiner Meutsch, Vorsitzender der Stiftung, nahm den Scheck von Michael Nisius, Bereichsleiter Vertriebsmanagement der VR Bank RheinAhrEifel, entgegen.

Dieser betont bei der Scheckübergabe: „Wir unterstützen die Stiftung sehr gerne, da Reiner Meutsch aus unserer Region stammt und it seinem Engagement weltweit Gutes bewirkt. Als regionale Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, Menschen und Projekte zu fördern, die unsere Werte von Solidarität und sozialer Verantwortung teilen. Daher sind wir stolz darauf, dieses Schulbauprojekt in Ruanda zu unterstützen. Damit können wir mitarbeiten, Kindern in Entwicklungsländern eine bessere Zukunft ermöglichen.“

Dank der Spende der VR Bank können in Ruanda drei neue Klassenräume, eine Küchenausstattung sowie drei Zisternen gebaut werden. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Bildungsinfrastruktur im Land zu verbessern und den Kindern vor Ort bessere Lernbedingungen zu ermöglichen. Der aus Kroppach im Westerwald stammende Reiner Meutsch, Gründer der Fly & Help-Stiftung, betont die Bedeutung von Bildung: „Es ist mir wichtig, dort zu helfen, wo die Not am größten ist. Unsere Stiftung unterstützt den Bau von Schulen in Entwicklungsländern, weil nur Kinder, die lesen, schreiben und rechnen können, die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft haben.“ Bis heute konnte die Stiftung mehr als 800 Schulen eröffnen.

„Fly & Help“ Stiftung legt Wert auf Transparenz

Der persönliche Einsatz von Meutsch ist dabei unermüdlich. „Ich fahre selbst in die Länder, um neue Projekte auszuwählen, die Bauarbeiten zu kontrollieren oder neue Schulen einzuweihen. Dabei nehme ich im Rahmen unserer Delegationsreisen auch gerne Spender und Interessenten mit. Es ist ein einmaliges und hochemotionales Erlebnis, in die strahlenden Augen der Kinder zu blicken, die so dankbar sind, nun lernen zu dürfen“, erklärt Meutsch.

Die Fly & Help-Stiftung legt großen Wert auf Transparenz und einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern. Alle Spendengelder fließen komplett in die Projekte, was durch das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) bestätigt wird. Dieses Gütesiegel bescheinigt Fly & Help höchste Transparenz und Seriosität.