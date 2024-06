Plus Mülheim-Kärlich

425 Quadratmeter für bis zu 72 Personen: So sieht die Containerunterkunft in Kärlich von innen aus

i Die Container sind an Ort und Stelle, bis die ersten Bewohner der Sozialunterkunft einziehen können, stehen aber noch Bauarbeiten an. Foto: Eva Hornauer

Auf der Schützenwise in Mülheim-Kärlich stehen bereits drei Container, die bald unter anderem Flüchtlingen ein zu Hause sein sollen. Die Unterkunft war schon in der Planungsphase umstritten. So sieht es in den finalen Zügen der Bauarbetien im Inneren aus.