... mit 44 erkrankten Kindern werden derzeit vom Koblenzer Kinderhospiz betreut, 28 Ehrenamtliche engagieren sich in diesem Bereich. Begleitet werden nicht nur die erkrankten Kinder, sondern auch die ganze Familie, und dies oft über Jahre hinweg. So gibt es auch regelmäßige Elternstammtische oder Aktionen für die Geschwisterkinder, die oft zu kurz kommen, wenn ein Kind in der Familie schwer krank ist. Der Radius der , die begleitet werden, zieht sich etwa 50 bis 70 Kilometer um Koblenz herum.