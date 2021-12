40 Köpfe: So setzt sich die Stadt-SV zusammen

An jeder weiterführenden Schule in Koblenz gibt es zwei gewählte Schüler als Schülervertreter (SV).

Sie sind Ansprechpartner für Schüler und Lehrer an ihrer Schule und vermitteln bei Anliegen zwischen den Seiten. In der 40-köpfigen „Stadtschüler:Innenvertretung“ sind alle SVen der weiterführenden Schulen in Koblenz zusammengeschlossen.

Die Stadt-SV tagt etwa alle zwei Monate und hat einen vierköpfigen Vorstand. Zudem hat die Stadt-SV zwei Sitze im Schulträgerausschuss der Stadt, ist Vermittler und Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und so weiter. Vermutlich im Januar ist die nächste Sitzung. Zwischen den Treffen wird in den Basis-SVen weitergearbeitet und Anliegen bei der nächsten Sitzung besprochen. kst