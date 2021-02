täglich werden die Toiletten gereinigt, so die Stadt auf Anfrage der RZ.

Dies sei schon von zwei auf drei erhöht worden. Und zwar morgens gegen 10 oder 11 Uhr, mittags gegen 14 und abends etwa um 19 Uhr. Diese Zeiten stehen in einem Schreiben an einen Taxiunternehmer, der sich über die Situation rund um den WC-Container am Bahnhof beschwert hat.