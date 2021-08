Seit einer Woche gilt in Innenräumen wie beispielsweise in Restaurants die 3G-Regel. Solange der Inzidenzwert weiterhin über 35 liegt, dürfen nur genesene, geimpfte oder getestete Personen in die Innenräume. Diese zusätzliche Bekämpfungsverordnung des Landes sorgt für einige Umstände bei den Gastronomen, dennoch finden die Regelung auch viele Koblenzer und Besucher gut.