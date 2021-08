Gefühlt hatte jeder wohl gehofft, dass die Corona-Zahlen zumindest im Sommer noch niedrig bleiben. Doch die Realität zeigt: Das Virus ist erneut auf dem Vormarsch. Auch in Koblenz und im Landkreis wurden zuletzt an drei Tagen in Folge die Sieben-Tage-Inzidenzen von 35 (weit) überschritten, sodass seit Freitag wieder eine ausgeweitete Maskenpflicht gilt (wir berichteten).