Die Gemeinde Löf/Kattenes hat in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass künftig in der Verwaltung die 2G-Regel gilt. Heißt: Nur Geimpfte und Genesene dürfen künftig in die Verwaltung kommen. Dies diene dem Schutz der Mitarbeiterin, aber auch als Signal nach außen, sagt Bürgermeister Johannes Liesenfeld. Wie sieht die Situation in anderen Städten und Gemeinden aus?