Löf/Polch

Der St. Maximiner Hof in Löf ist einer der „Lost Places“, dem sich die RZ erst kürzlich in einer Serie gewidmet hat. Einst war er das Zentrum des Dorfes, mittlerweile ist er sehr heruntergekommen und bräuchte dringend sowohl einen Investor als auch ein neues Konzept. Der Diplom-Ingenieur Martin Petry hat sich nun dem alten Bauwerk angenommen, das im Dorf auch als Zehnthof bekannt ist. Die RZ hat er in sein Vermessungsbüro nach Polch eingeladen, um seine Ergebnisse zu präsentieren.