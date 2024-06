Plus Koblenz 3,8 Kilometer durch den Fluss: Moselschwimmen findet großen Zulauf Von Katrin Steinert i Von Güls bis zum Stattstrand: Rund 250 Schwimmer pflügen in Koblenz durch die Mosel. Foto: Sascha Ditscher Wer am Samstagnachmittag am Moselufer zwischen Güls und Metternich unterwegs war, wurde Zeuge eines seltenen Spektakels: Unzählige bunte Badekappen zwischen kraulenden und brustschwimmenden Armen bewegten sich zeitlupenhaft durchs Wasser – flankiert von Einsatzbooten. Lesezeit: 1 Minute

Etwa 250 Teilnehmende waren gemeldet und sind am Samstagnachmittag in Koblenz durch die Mosel geschwommen. Wer die längere Distanz (3,8 Kilometer) gewählt hatte, startete am Gülser Moselbogen, die Kurzstreckenteilnehmer sprangen am alten Fähranleger an der Gülser Brücke ins Wasser (2,1 Kilometer). Der Tross bewegte sich in Richtung Stattstrand vorwärts und ...