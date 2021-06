Jörg Freisberg ist stolz. Das ist am Telefon hörbar. Sein Rückruf kommt wenige Minuten nach der E-Mail, die er aus der RZ-Redaktion bekommen hat. Die RZ will nachhören, wie die im April gestartete Dorf-App für den Bendorfer Stadtteil Stromberg angenommen wird. Bei den Zahlen, die Freisberg, Vorsitzender des Vereinsrings und einer der App-Macher, bereithält, ist nachvollziehbar, warum er mit dem Rückruf nicht lange warten will.